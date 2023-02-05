Повномасштабної війни можна було уникнути, - Резніков
37 051282
Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що якби міжнародні партнери діяли на упередження, повномасштабної війни Росії проти України можна було би уникнути.
Про це він заявив під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Цієї війни можна було уникнути в принципі, якби зупинили Північний потік-2, якби обрізали доступ до системи SWIFT, якби заборонили входження російських кораблів у міжнародні порти, якби перестала Європа купувати їх газ, що все одно зробили у результаті, якби почали блокувати активи російських олігархів - цієї війни можна було би уникнути", - переконаний Резніков.