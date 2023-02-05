Резніков про можливість відставки: Робитиму те, що мені запропонує Зеленський

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що подасть у відставку, якщо Президент України Володимир Зеленський ухвалить таке рішення.

Відповідну заяву міністр зробив під час пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Жоден чиновник не вічний у кріслі. Жоден. Рішення, бути мені міністром оборони або не бути ухвалює одне людина – Верховний Головнокомандувач і Президент України Володимир Зеленський, згідно з Конституцією. Він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає. Тому тільки за рішенням Президента України, я ухвалюватиму ті чи інші рішення, а далі робитиму те, що мені запропонує глава держави", – сказав Резніков.

Він наголосив, що робитиме все задля української перемоги. "Мій фах, щонайменше юриста, дає мені можливість думати оптимістично, що я точно знайду собі цікавий проєкт, який дозволить перемогти у цій війні, а ще потім покарати військово-політичне керівництво Російської Федерації", – додав урядовець.

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Водночас Резніков підкреслив, що у разі звільнення підтримає наступника, за потреби надасть йому поради і консультації, а також персонально представить міністрам оборони, з якими має особисту комунікацію "на рівні телефону, без протоколів, без усього".