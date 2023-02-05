При Міноборони створять громадську антикорупційну раду
Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми утворимо робочу групу із числа активістів-антикорупціонерів по створенню громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони", - заявив він.
Резніков зазначив, що така рада дозволить міністерству отримувати експертизу від громадськості. Міністр наголосив, що під час воєнного стану дуже важливо закривати доступ до певної інформації і при цьому надавати можливість суспільству контролювати публічні фінанси.
Він зауважив, що провів зустрічі з парламентськими комітетами, під час яких йшлося про оновлення законодавства. Зокрема, депутати планують унормувати закупівлі у секторі безпеки та оборони таким чином, щоб була захищена важлива інформація, але щоб ці закупівлі стали більш публічними.