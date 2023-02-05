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Глава Північної Осетії Мєняйло та російські пропагандисти потрапили під обстріл в Україні

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меняйло,сергій
Сергій Мєняйло, глава російської республіки Північна Осетія та пропагандисти з ТАСС та "Першого каналу" РФ потрапили під обстріл в Запорізькій області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Пропагандисти пишуть, що це сталося під час "відвідування позицій осетинських добровольчих загонів і мобілізованих з республіки бійців".

За даними росЗМІ, постраждалих нібито немає, Мєняйло та пропагандисти сховалися в бліндажі, який "зазнав невеликих пошкоджень".

Також читайте: Минулої доби окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, - ОВА

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Алекс Скела
    Меняйло - то прізвище чи професія?
  • Alex Kat
    Вангую: во время обстрела Меняйло - воняйло...
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    то діагноз)
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