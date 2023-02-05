Глава Північної Осетії Мєняйло та російські пропагандисти потрапили під обстріл в Україні
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Сергій Мєняйло, глава російської республіки Північна Осетія та пропагандисти з ТАСС та "Першого каналу" РФ потрапили під обстріл в Запорізькій області.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Пропагандисти пишуть, що це сталося під час "відвідування позицій осетинських добровольчих загонів і мобілізованих з республіки бійців".
За даними росЗМІ, постраждалих нібито немає, Мєняйло та пропагандисти сховалися в бліндажі, який "зазнав невеликих пошкоджень".