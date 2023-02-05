Міноборони наразі не бачить на території Білорусі ударних угруповань, спроможних іти на Київ

Міністерство оборони України не зафіксувало на території Білорусі сформованих ударних угруповань для наступу на Київ.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.

"Станом на сьогодні на території Білорусі ми не бачимо сформованих ударних угруповань, спроможних іти на Київ", - наголосив очільник МОУ.

Він також підкреслив, що Київ російські війська у принципі не зможуть захопити.

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"Станом на сьогодні там немає такої концентрації військ. За нашими оцінками, не більше 12 тис. російських вояків перебувають на полігонах в Білорусі", - наголосив Резніков.