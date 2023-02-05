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Міноборони наразі не бачить на території Білорусі ударних угруповань, спроможних іти на Київ

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росія,білорусь,окупанти
Міністерство оборони України не зафіксувало на території Білорусі сформованих ударних угруповань для наступу на Київ.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.

"Станом на сьогодні на території Білорусі ми не бачимо сформованих ударних угруповань, спроможних іти на Київ", - наголосив очільник МОУ.

Він також підкреслив, що Київ російські війська у принципі не зможуть захопити.

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"Станом на сьогодні там немає такої концентрації військ. За нашими оцінками, не більше 12 тис. російських вояків перебувають на полігонах в Білорусі", - наголосив Резніков.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • A San
    просто нагадаю тут

    14 лютого 2022, 23:59
    Резніков: Росія не створила жодного ударного угруповання на кордоні з Україною

    Для формування ударного наступального угрупування російській армії знадобиться деякий час.

    "Станом на сьогоднішній день, 14 лютого 2022 року, у жодному місці, я про це відповідально заявляю, користуючись даними українського розвідувального товариства і даними, які отримуємо від партнерів, не створено наступального ударного угруповання", - сказав Резніков.

    Він додав, що навіть якщо російське керівництво ухвалить рішення про широкомасштабне вторгнення в Україну, російській армії знадобиться деякий час для формування ударного наступального угрупування.

    Нагадаємо, раніше CBS News повідомило з посиланням на американського посадовця, що російські військові підрозділи біля кордонів України https://lb.ua/world/2022/02/14/505588_rosiyski_pidrozdili_bilya_ukraini.html зайняли "позиції для атаки" . На вогневі позиції виведено деяку артилерію та ракетні установки великої дальності, які загрожують Україні.

    https://lb.ua/society/2022/02/14/505592_reznikov_rosiya_stvorila_zhodnogo.html
  • Антип61
    Верещучка вже розміновує кордони з Білоруссю?
  • Royal Flush d24c21f6
    что говорили в минобороне о вероятнгсти нападения кацапов накануне 24 февраля и кто был тогда министром?
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