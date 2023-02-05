Україна отримає літаки, питання просто - які, - Резніков
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Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що партнери нададуть Україні літаки.
Про це він сказав під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні в плані одержання зброї ми отримали все, залишилися тільки літаки. Можу додати вам оптимізму — літаки теж будуть, питання просто — які", - зазначив Резніков.
Він зауважив, що партнери України постійно чують про потребу в літаках, оскільки це також частина протиповітряної оборони.
За його словами, Україна може отримати як F-16, так і інші літаки.