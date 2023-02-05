Міноборони перезапустить антикорупційний підрозділ, він не впорався, - Резніков

Керівництво Міністерства оборони має намір "перезапустити" антикорупційне управління міністерства.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на LIGA.net.

Серед завдань щодо посилення контролю за діяльністю міністерства Резніков зазначив "перезавантаження антикорупційного управління Міноборони".

"На жаль, я змушений це констатувати, це управління не впоралося із завданнями, які покладені на нього відповідно до законодавства", – сказав міністр.

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За його словами, ситуація в управлінні незадовільна настільки, що Національне агентство із запобігання корупції передало йому припис провести службову перевірку щодо співробітників антикорупційного управління Міністерства оборони, і міністерство таку перевірку провело.

Резніков також повідомив, що зустрічався з представниками антикорупційних громадських організацій та домовився з ними про взаємодію для виявлення випадків корупції в міністерстві, і просив їх запропонувати "кандидатури людей, які готові прийти на роботу до цього антикорупційного управління".