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В ОП і МЗС прокоментували інформацію про "обіцянку" Путіна не вбивати Зеленського: "Не дайте себе обдурити: він - майстерний брехун"

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Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк назвав фікцією інформацію про нібито обіцянку президента РФ Володимира Путіна не вбивати президента України Володимира Зеленського, а глава МЗС Дмитро Кулеба нагадав скільки своїх же обіцянок Путін порушив і нагадав, що Путін - брехун.

"Виникають дивні інсайди ексів про "посередництво": Путін нібито давав "гарантії не вбивати", а "Захід перервав перспективні переговори". Але все це фікція. За російським вторгненням стоїть не "розширення НАТО", гарантії безпеки чи санкції, а бажання РФ знищити та вбивати українців", - заявив Подоляк, передає Цензор.НЕТ.

"У минулому Путін давав обіцянки не окупувати Крим, не порушувати Мінські угоди, не вторгатися в Україну, але він зробив все це. Не дайте себе обдурити: він – майстерний брехун. Кожного разу, коли він обіцяв чогось не робити, саме це було частиною його плану", - зазначив Кулеба.

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Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет розповів, як він зустрічався з Путіним на початку березня 2022 року, і той нібито заявив, що не вбиватиме Зеленського.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Образ "героя Боневтика" разлетелся в пух и прах. Хватило одного интервью чтобы вызвать истерику.
  • Bodalux
    Зараз ОПа запустить дурочку, що виконавцем убивства "найвеличнішого" мав бути Порох, у них навіть є надійний свідок - Поворознюк)
  • Старый зольдат
    Если бы прошли соревнования по брехне, о первое место на пьедестале занал бы ***.. ло, разделив его вместе с Зеленским. Слуги народа стояли бы на втором месте, вместе с ГосДупой Расеи.
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