В ОП і МЗС прокоментували інформацію про "обіцянку" Путіна не вбивати Зеленського: "Не дайте себе обдурити: він - майстерний брехун"
"Виникають дивні інсайди ексів про "посередництво": Путін нібито давав "гарантії не вбивати", а "Захід перервав перспективні переговори". Але все це фікція. За російським вторгненням стоїть не "розширення НАТО", гарантії безпеки чи санкції, а бажання РФ знищити та вбивати українців", - заявив Подоляк, передає Цензор.НЕТ.
"У минулому Путін давав обіцянки не окупувати Крим, не порушувати Мінські угоди, не вторгатися в Україну, але він зробив все це. Не дайте себе обдурити: він – майстерний брехун. Кожного разу, коли він обіцяв чогось не робити, саме це було частиною його плану", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет розповів, як він зустрічався з Путіним на початку березня 2022 року, і той нібито заявив, що не вбиватиме Зеленського.