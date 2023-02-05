Через критичну ситуацію з електропостачанням в Одесі оголосили дводенні канікули
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В Одесі через критичну ситуацію з електропостачанням у закладах освіти оголосили канікули 6 та 7 лютого.
Про це повідомила Одеська міська рада, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"До уваги батьків! У зв’язку з критичною ситуацією із забезпеченням міста електроенергією оголошено канікули у закладах освіти у понеділок і вівторок, 06 та 07 лютого", - повідомили в міськраді.
У дитсадках, які працюють очно, відкриються чергові групи.