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Головною загрозою НАТО є Росія. Україна єдина країна, яка має досвід боротьби з РФ. Які ще можуть бути аргументи щодо прийняття України до Альянсу, - Резніков

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війна,зсу
Україна стала країною НАТО де-факто, залишається ухвалити це рішення на юридичному рівні.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на пресконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua

"У Мадриді (на саміті НАТО - ред.) підтвердили, що головною загрозою НАТО є Росія. Україна зі свого боку – єдина країна, яка має досвід боротьби з армією РФ. Які ще можуть бути аргументи заради прийняття України до Альянсу. Ми чітко розуміємо, яка країна скільки нам дає танків, продовжується навчання на "Леопардах", ведемо мову про ремонт, обслуговування. Ця динаміка показує, що ми стаємо армією, воїни якої – найкращі в Європі", - сказав міністр.

Він розповів про впровадження в ЗСУ натівської логістичної системи.

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"Ми впровадили натівську систему LOGFAS, яка забезпечує логістичний та складський контроль. Контроль за зброєю абсолютно зрозумілий. Чисельність української армії зросла кратно, через що довелося масштабувати всі процеси забезпечення", – резюмував Резніков.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Vadym Tsyrkalyuk 3d15560e
    сбитый яйцом летчик, пытается что-то пердеть напоследок...
  • НБ
    Злодюга має сидіти в тюрмі!, а не виступати з очевидними лозунгами. Це корумповане падло сцить українцям прямо в вічі аби тільки продовжувати красти в армії. Агент патрушєва призначив це корумповане гівно саме для того щоб отримувати % з західної допомоги Україні. Саме Зе відповідальний за корупцію в МО - він їх призначив і він їх кришує отримуючи криваві гроші. Без "гешефту" дегенерати втрачають смак життя ... доки не захлинаються кровю з вибитими зубами...
  • Йцу Кенг 07b0c614
    у кого есть отрывной календарь?
    гляньте будь ласка, сегодня, часом, не "День лузера"?
    шо-то у меня такое подозрение......
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