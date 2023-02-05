Головною загрозою НАТО є Росія. Україна єдина країна, яка має досвід боротьби з РФ. Які ще можуть бути аргументи щодо прийняття України до Альянсу, - Резніков

Україна стала країною НАТО де-факто, залишається ухвалити це рішення на юридичному рівні.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на пресконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua.

"У Мадриді (на саміті НАТО - ред.) підтвердили, що головною загрозою НАТО є Росія. Україна зі свого боку – єдина країна, яка має досвід боротьби з армією РФ. Які ще можуть бути аргументи заради прийняття України до Альянсу. Ми чітко розуміємо, яка країна скільки нам дає танків, продовжується навчання на "Леопардах", ведемо мову про ремонт, обслуговування. Ця динаміка показує, що ми стаємо армією, воїни якої – найкращі в Європі", - сказав міністр.

Він розповів про впровадження в ЗСУ натівської логістичної системи.

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"Ми впровадили натівську систему LOGFAS, яка забезпечує логістичний та складський контроль. Контроль за зброєю абсолютно зрозумілий. Чисельність української армії зросла кратно, через що довелося масштабувати всі процеси забезпечення", – резюмував Резніков.