Росіяни змінили стратегію, новий наступ не буде великими стрілками на карті, - Бутусов. ВIДЕО

Мета армії РФ зараз - не швидко захопити великі території, а знизити боєздатність української армії, щоб не дати ЗСУ використати перевагу в західній техніці.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов сказав у програмі "УП. Чат".

"Вони змінили зараз стратегію дій. Тобто, всі люди за аналогом знову думають, можливо, що це будуть якісь великі колони, які будуть їхати на Київ. Війна змінилася. Це вже не повториться ніколи", - сказав він.

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За словами Бутусова, зараз головна мета росіян - завдати поразку нашим найбоєздатнішим частинам та в цілому знизити боєздатність української армії. Він каже, що загарбники хочуть "провести розмін своєї живої сили на нашу, використовуючи свою перевагу в чисельності".

"Коли ми кажемо про наступ, це необов’язково буде мати форму таких великих стрілочок на карті і стрімких проривів. Це значить, що противник буде проводити додаткову мобілізацію, ще більше збільшувати перевагу на певних ділянках фронту і намагатися просуватись вперед", - пояснив головред Цензор.НЕТ.

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Бутусов розповів, що Росія має на меті протягом 2023 року захопити весь Донбас, вибивши захисників України з таких ключових вузлових ліній, як Бахмут, Сіверськ, Куп’янськ, Вугледар, Авдіївка.

"Ми маємо зрозуміти, що вони нас вивчили в певній мірі і реалізувати свою перевагу в інтелекті, в мотивації. Тобто, змінити тактику і не дати їм можливості використовувати свої сильні сторони, використати те, що є у нас", - підсумував Бутусов.

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