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Ізраїль пообіцяв передати Україні технології оповіщення про ракети і дрони, - Резніков

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радар
Ізраїльська сторона пообіцяла передати Україні технології оповіщення про ракети і дрони.

Це підтвердив міністр оборони Олексій Резніков на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ.

На запитання журналіста, коли Україна може отримати від Ізраїлю технології, пов’язані з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів, Резніков не зміг відповісти щодо термінів, зауваживши лише: "Це правда. Вони (Ізраїль - ред.) нам це обіцяли".

Як відомо,  посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук заявив, що ізраїльська сторона передасть Україні технології, пов’язані з оповіщенням щодо ракет і дронів.

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    сегодня бенефис клептомана яйцеголового?
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    коли уважно прочитати багатослів'я цього хабарника,то очевидно,що він хоче відвести увагу від того,що заліз в кишені українського народу.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Іди вже , на нари! Дістав вже за сьогодні!
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