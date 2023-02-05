Ізраїль пообіцяв передати Україні технології оповіщення про ракети і дрони, - Резніков

Ізраїльська сторона пообіцяла передати Україні технології оповіщення про ракети і дрони.

Це підтвердив міністр оборони Олексій Резніков на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На запитання журналіста, коли Україна може отримати від Ізраїлю технології, пов’язані з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів, Резніков не зміг відповісти щодо термінів, зауваживши лише: "Це правда. Вони (Ізраїль - ред.) нам це обіцяли".

Як відомо, посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук заявив, що ізраїльська сторона передасть Україні технології, пов’язані з оповіщенням щодо ракет і дронів.