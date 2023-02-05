Україна очікує від Німеччини не лише Leopard, а й запчастини до них, - Міноборони
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Україна очікує від Німеччини не лише танки Leopard, а й запчастини до них.
Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав під час пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Нам дуже важлива підтримка Німеччини не тільки танками, а ще й запчастинами до Leopard", - зазначив він.
Резніков підкреслив, що танки Leopard, які є на озброєнні армій багатьох країн світу, будуть основною бойовою одиницею танкової коаліції.
Окрім того, міністр сказав, що Україна чекає від Німеччини зенітні ракетні комплекси IRIS-T.
"Ми розумно підходимо у своєму зверненні до партнерів, що вони дійсно спроможні нам дати", – наголосив він.