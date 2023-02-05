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Україна очікує від Німеччини не лише Leopard, а й запчастини до них, - Міноборони

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Україна очікує від Німеччини не лише танки Leopard, а й запчастини до них.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав під час пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нам дуже важлива підтримка Німеччини не тільки танками, а ще й запчастинами до Leopard", - зазначив він.

Резніков підкреслив, що танки Leopard, які є на озброєнні армій багатьох країн світу, будуть основною бойовою одиницею танкової коаліції.

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Окрім того, міністр сказав, що Україна чекає від Німеччини зенітні ракетні комплекси IRIS-T.

"Ми розумно підходимо у своєму зверненні до партнерів, що вони дійсно спроможні нам дати", – наголосив він.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Михаил Пивоваров d2cb1588
    А я очікую що цей вилупок закриє свій брехливий пиз**к!!!
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Блін що то сьогодні оте ''чотириоке крадійство'' таке довгееее!
  • Fjall_Raven
    "-нєт!! за запчастини я должон посовєтоваться с шефом! а то он и мну угрожать убить начнёт!"
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