Україна очікує від Німеччини не лише Leopard, а й запчастини до них, - Міноборони

Україна очікує від Німеччини не лише танки Leopard, а й запчастини до них.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав під час пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нам дуже важлива підтримка Німеччини не тільки танками, а ще й запчастинами до Leopard", - зазначив він.

Резніков підкреслив, що танки Leopard, які є на озброєнні армій багатьох країн світу, будуть основною бойовою одиницею танкової коаліції.

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Окрім того, міністр сказав, що Україна чекає від Німеччини зенітні ракетні комплекси IRIS-T.

"Ми розумно підходимо у своєму зверненні до партнерів, що вони дійсно спроможні нам дати", – наголосив він.