Під час прийому на роботу до Міноборони Лієв пройшов усі спецперевірки, - Резніков

Під час прийняття на роботу в Міністерство оборони Олександр Лієв пройшов усі спеціальні перевірки, і жодних питань до нього не виникло.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив на пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Людина прийшла в міністерство, пройшла відкриті конкурсі процедури відповідно до законодавства, пройшла всі спецперевірки, про що є відповідні довідки всіх правоохоронних органів, пройшла перевірку на поліграфі в СБУ. ...Всі процедури зроблені, ні в кого не виникло питань. Потім з'являється фейковий паспорт – починається колотнеча… Хіба це справедливо?" – наголосив Резніков.

Він також зауважив, що "не чув", щоби у правоохоронців були питання до Лієва.

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У вівторок, 31 січня, вийшла колонка Віталія Шабуніна, де він згадує про те, що Лієв закликав "почути Крим" під час референдуму у 2014 році та блокував українські маяки у 2006.

Сам Лієв у відповідь заявив, що це вже третя хвиля звинувачень проти нього, які містять тільки ці епізоди. І що кілька місяців тому, після зверенння народного депутата від "Слуги народу" вже пройшов перевірку і поліграф в СБУ з цього приводу.

Лієв також сказав, що поширена інформація вже негативно вплинула на військові контракти.

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