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Російські окупанти привезли в Запорізьку область гастарбайтерів, які грабують та влаштовують п’яні бійки, - Федоров

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федоров,іван
Російські окупанти звозять на тимчасово окуповані території Запорізької області гастарбайтерів. Вони влаштовують п’яні бійки та грабують.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, відстежується доставлення російських військових на окуповані території. Окрім цього почали приїздити гастарбайтери.

"Почали приїжджати не лише військові, а і гастарбайтери. Серед місцевих мешканців рашисти не змогли знайти достатню кількість людей, які б рили окопи. Тому, вони привозять гастарбайтерів і розселяють їх в дитячих садках, школах, будинках культури", - розповів Федоров.

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Він заявив, що гастарбайтери поводять себе "гірше, ніж мобілізовані", тому їх приїжджають "заспокоювати" колаборанти або "гастролери-поліцейські".

"Гастарбайтери - це ті, хто погоджуються приїжджати на тимчасово окуповані території рити окопи. Ми чітко можемо собі уявити хто ця категорія людей - це пияки, бомжі та ті, кого виловили в якихось районах, регіонах рф і притягнули до тимчасово окупованих територій. Це точно люди які безглузді і нічого не вміють робити, окрім як копати", - підкреслив він.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • AbOriginal_UA
    Главное, чтобы их размещали компактно и в местных ПТУ....
    Закрывать наряды им будет прораб "Хаймарс"
  • Серая Лиса
    Якої тільки наволочі на багатостраждальну українську землю не повзе...
  • Яр Холодний
    Можна подумать - раніше сюди "кращих" завозили Ще з 19 ст (коли вони почали сюди масово заїжджать) повелося в Україні: "Москаль - п"яниця, ледацюга і злодій!"
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