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Росіяни примусово виселяють мешканців Токмака і заселяють у їхні помешкання зрадників, - Генштаб

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токмак
Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо політики росіян на окупованій частині Запорізької області. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "В місті Токмак Запорізької області російські окупаційні війська примусово виселяють мирних громадян із своїх помешкань з метою заселення місцевих колаборантів, які підтримують російську окупаційну владу та працюють в складі ворожих так званих "правоохоронних органів". Власникам же наказують залишити своє житло та виселитись на вулицю". 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поблизу окупованого Токмака згорів штаб "кадирівців". ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    голота із мокшанських болот. Скрізь одне і теж
  • Ирина Склярова be57e7dd
    Вчора ті заселились в квартиру мами. Мама - інвалід 1 групи. Я виїхала і її забрала звідти. Дуже "тішить" той факт, що ми - ті кто виїхав з окупації, не має право ні на яку коменсацію за втрчене житло. Тобто у нас наче все супер ГУД! ми з житлом! ВАУ!(
  • Ирина Склярова be57e7dd
    І доречі, в Токмаку, заселяють не "місцевих колобарантів", а заселюють військовими *********.
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