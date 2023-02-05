Росіяни примусово виселяють мешканців Токмака і заселяють у їхні помешкання зрадників, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо політики росіян на окупованій частині Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "В місті Токмак Запорізької області російські окупаційні війська примусово виселяють мирних громадян із своїх помешкань з метою заселення місцевих колаборантів, які підтримують російську окупаційну владу та працюють в складі ворожих так званих "правоохоронних органів". Власникам же наказують залишити своє житло та виселитись на вулицю".