Росіяни примусово виселяють мешканців Токмака і заселяють у їхні помешкання зрадників, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо політики росіян на окупованій частині Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "В місті Токмак Запорізької області російські окупаційні війська примусово виселяють мирних громадян із своїх помешкань з метою заселення місцевих колаборантів, які підтримують російську окупаційну владу та працюють в складі ворожих так званих "правоохоронних органів". Власникам же наказують залишити своє житло та виселитись на вулицю".

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