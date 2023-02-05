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Росія та Іран затвердили плани з будівництва заводу з виробництва безпілотників, - The Wall Street Journal

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дрони,іран
Москва і Тегеран просуваються в реалізації планів будівництва заводу з виробництва іранських безпілотників в Росії. На ньому планують виготовляти щонайменше 6 тисяч безпілотників для війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

У рамках військового альянсу, що розвивається, іранська делегація високого рівня прилетіла в Росію на початку січня, щоб відвідати заплановане місце для будівництва заводу й обговорити деталі для запуску проєкту.

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У місті Єлабуга, розташованому в Республіці Татарстан, делегації Кремля і Тегерана оглянули порожній майданчик, де планується будівництво заводу, який найближчими роками зможе виробляти тисячі безпілотників.

За словами американських чиновників, обидві країни прагнуть створити більш швидкий безпілотник, який може створити нові проблеми для української протиповітряної оборони.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Alex Dev 0616d21e
    Ну, чому б ні? Україна ж не бомбить росію, а в ірані де не де, а бавовна відбувається. Я не здивуюсь, якщо вони налагодять виробництво швидше ніж ми побачимо дрони якими хизувалося МО.
  • Дід Москаль dead moskal
    А от в нас для заводу Байрактарів 10 млн. баксів на лапу дай і 2 роки чекай. Своїх дронів масового виробництва 0.
    Але почитати деяків звіздаболів, то ми вже перемогли попри втрату теріторії кожного дня. Ви в цьому впевнені, чи просто подобаються дебільні лозунги?
  • Евгений Агро
    Тільки симетрична відповідь від нас, може змінити ситуацію. Замість того, щоб звинувачувати людей в тому, що вони в містах розслабилися, чому ці пісюаністи досі не створив заводи, де будуть вироблятися тисячі таких дронів, які будуть бити по інфраструктурі росіян, що являється законною ціллю, бо живить впк, по заводам впк, бо складам ***********!?
    Відповідь очевидна, бо вони профани, в усьому. Нехай призначать спеціалістів на посади, інакше буде нам значно важче.
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