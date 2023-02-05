США можуть запровадити санкції проти Китаю через ситуацію з аеростатом, - міністр транспорту Буттеджадж

У Сполучених Штатах Америки не виключають можливості запровадження санкцій проти Китаю. Це пов’язано з тим, що військові виявили над північними штатами країни розвідувальну повітряну кулю, яка, ймовірно, належить Китаю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна про це заявив міністр транспорту США Піт Буттеджадж.

За його даними, повітряна куля знаходилась на висоті котра буле вище за сстандартну висоту авіаперевезень і не загрожувала безпеці людей.

"США ясно заявили, що це є неприйнятним порушенням американського суверенітету. Я думаю, ви можете очікувати, що будь-який подальший розвиток подій буде належним у відповідь на те, що сталося", - сказав він.

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Нагадаємо, днями американські військові виявили у північній частині Сполучених Штатів розвідувальну повітряну кулю.

Своєю чергою МЗС Китаю заявило, що повітряна куля прилетіла з їхньої території, проте не використовувалась для розвідки.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що проліт китайського аеростата над територією США є порушенням суверенітету країни та міжнародного права та переніс свій візит до Китаю.