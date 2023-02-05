Внутрішній аудит у Міноборони щодо закупівель триває, - Резніков

У Міністерстві оборони триває внутрішній аудит щодо всіх систем закупівель.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив на пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми запустили внутрішній аудит, який перевіряє всі системи закупівель. Він ще працює. Думаю, що протягом тижня він має офіційно завершитися за всіма процедурами. Тоді вже будуть висновки аудиту по всьому. Далі це буде покладено на стіл для ухвалення відповідних рішень", – сказав Резніков.

Він також зазначив, що з ініціативи міністерства паралельно розпочато державний аудит.

Окрім того, Рахункова палата Верховної Ради готова розпочати аудит міжнародної технічної допомоги. Проведення такої перевірки важливе і для України, і для партнерів, наголосив міністр.

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Водночас, за його словами, у МОУ триває реорганізація. "На сьогодні ми реорганізували декілька підрозділів Міністерства оборони – це Головне управління майна і ресурсів, Департамент закупівель. Ця реорганізація триває. Ми замінили керівництво компаній-спецекспортерів, які були передані нам в управління для забезпечення, і продовжуємо цей трек далі", – зазначив урядовець.

При цьому Резніков нагадав про створення при відомстві Агенції з оборонних закупівель: "Ця агенція вже працює, вже укладені перші контракти".

Щодо закупівлі тилового забезпечення міністр зазначив, що цей шлях пройдений на 80%. "Ми встигли зареєструвати агенцію, але вона ще не має кадрового наповнення, тому зараз ми перебуваємо на стадії пошуку людей, які спроможні цим займатися, щоб це були менеджери, логісти, які будуть займатися закупівлями тилового забезпечення. Можливо, навіть буде оголошено конкурс на керівника, щоб дати можливість людям, які бажають надати свою експертизу, взяти участь у цьому", – сказав Резніков.

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За його словами, наразі на складах Збройних сил України є понад 200 тисяч бронежилетів та 150 тисяч шоломів, сотні тисяч комплектів зимової і літньої форми, усього необхідного включно із взуттям. "Уже створені запаси міцності. Ми постійно отримуємо інформацію щодо потреб від Генерального штабу ЗСУ, слідкуємо за цим. Ми зробили серйозні запаси", – наголосив Резніков, наголосивши, що практично все спорядження зараз закуповується в українських виробників, а не у закордонних, як це було на початку повномасштабного російського вторгнення.