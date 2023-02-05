"Реально всем поx#й, понимаешь? Ты сдохнешь, и всем поx#й", - російський окупант про ставлення командирів до підлеглих. АУДIО

Головне управління розвідки ЗСУ оприлюднило фрагмент розмови окупанта із своєю дружиною, де вони обговорюють ставлення командирів до російських солдат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ГУР.

Дружина військовослужбовця розповідає про незадоволення ставленням командування до підлеглих.

Головн тези розмови мовою оригінала:

- "ну реально, как будто просто нелюди-нелюди";

- дружина просить чоловіка не продовжувати контракт;

- "надо что-то писать, потому что так не делается. Надо жаловаться, я не знаю, куда-то обращаться".

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