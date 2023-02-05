Новини

"Реально всем поx#й, понимаешь? Ты сдохнешь, и всем поx#й", - російський окупант про ставлення командирів до підлеглих. АУДIО

7 48122
Головне управління розвідки ЗСУ оприлюднило фрагмент розмови окупанта із своєю дружиною, де вони обговорюють ставлення командирів до російських солдат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ГУР. 

Дружина військовослужбовця розповідає про незадоволення ставленням командування до підлеглих. 

Головн тези розмови мовою оригінала: 

-  "ну реально, как будто просто нелюди-нелюди";

-  дружина просить чоловіка не продовжувати контракт;

-  "надо что-то писать, потому что так не делается. Надо жаловаться, я не знаю, куда-то обращаться".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ты что, и детей убивал?": російський окупант зізнався шокованій дівчині у скоєнні військових злочинів, - перехоплення ГУР. АУДIО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У тебя че, нах#й, одни зеки, нах#й?": російський окупант обурений складом підрозділу, - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    После третьего - четвертого мужа (мобилизованного ) можно стать богатой невестой !
  • Raisa Lenfer
    Вийди падло з України! Тебе наволоч ніхто сюди не запрошував, паскуду кончену!!!
  • Вова Петров 18eb69c0
    кацапы, как реальные зомби, никогда не поймут, что они людьми не являются ...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини