"Реально всем поx#й, понимаешь? Ты сдохнешь, и всем поx#й", - російський окупант про ставлення командирів до підлеглих. АУДIО
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Головне управління розвідки ЗСУ оприлюднило фрагмент розмови окупанта із своєю дружиною, де вони обговорюють ставлення командирів до російських солдат.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ГУР.
Дружина військовослужбовця розповідає про незадоволення ставленням командування до підлеглих.
Головн тези розмови мовою оригінала:
- "ну реально, как будто просто нелюди-нелюди";
- дружина просить чоловіка не продовжувати контракт;
- "надо что-то писать, потому что так не делается. Надо жаловаться, я не знаю, куда-то обращаться".