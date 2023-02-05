Україна буде другою у світі за кількістю установок CAESAR, - Резніков

Україна стане другою у світі державою за кількістю установок CAESAR після країни-виробника.

Про це під час пресконференції сказав міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.

"Наприклад по системах CAESAR ми з вами будемо другі в світі після Франції, країни виробника. Зараз ще приїдуть 12 CAESAR, які після мого візиту оголосив міністр оборони Франції. Плюс рішення королівства Данія передати нам CAESAR, їх вони замовляли для себе у французького виробника", - сказав Резніков.

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Він додав, що те саме стосується і інших видів озброєння, які Україна протягом минулого року отримувала від партнерів.