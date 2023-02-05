Переговори України з Росією втратили сенс після Бучі, - експрем’єр Ізраїлю Беннет

У лютому-березні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення, Росія та Україна були готові до серйозних поступок із метою врегулювання конфлікту. Але все це втратило сенс після того, як розкрилися факти вбивств мирного населення Бучі.

Про це заявив колишній премʼєр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, саме він був першим іноземним лідером, з яким президент РФ Володимир Путін зустрівся після 24 лютого. Їхня розмова відбулася в суботу, 5 березня 2022 року, в Сочі

Беннет розповів, що про посередницьку допомогу його попросив президент України Володимир Зеленський. Після цього ізраїльський премʼєр провів серію окремих переговорів з обома лідерами та передавав чернетки можливої угоди про припинення вогню. Усі дії узгоджувалися зі США, уточнив Беннет.

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Крім того, на переговорах Путін зокрема погодився не вимагати роззброєння України. Зеленський натомість нібито погоджувався відмовитися від вимог про вступ України до НАТО, твердить Беннет.