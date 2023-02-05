Арахамія на фракції підтвердив заміну Резнікова на Буданова, - ЗМІ

Верховна Рада проголосує за відставку міністра оборони Олексія Резнікова на наступному пленарному засіданні найближчим часом. На його місце буде призначено начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова.

Про це на зборах фракції "Слуга народу" повідомив голова фракції Давид Арахамія, розповіло джерело РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ. Також співрозмовник підтвердив інформацію про те, що Василь Малюк буде призначений головою СБУ, а Ігор Клименко - головою МВС. Водночас джерело повідомило, що Резніков замінить Павла Рябікіна на посаді міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Читайте на "Цензор.НЕТ": Буданов може замінити Резнікова на посаді міністра оборони, - нардеп "Голосу" Железняк

Автор: Роман Свиридович