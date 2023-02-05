Війська РФ тричі за день обстріляли Херсон, є поранений

Війська Російської Федерації тричі за день обстріляли Херсон, атакували два мікрорайони та Суднобудівний завод.

Про це Херсонська міська рада повідомляє у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 5 лютого армія РФ тричі обстріляла Херсон. Росіяни атакували мікрорайони Острів та Житлоселище", - ідеться у повідомленні.

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Зокрема, ворог обстріляв територію Суднобудівного заводу.

Загиблих немає. Одна людина постраждала. Чоловіка госпіталізували до лікарні.