Війська РФ тричі за день обстріляли Херсон, є поранений
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Війська Російської Федерації тричі за день обстріляли Херсон, атакували два мікрорайони та Суднобудівний завод.
Про це Херсонська міська рада повідомляє у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 5 лютого армія РФ тричі обстріляла Херсон. Росіяни атакували мікрорайони Острів та Житлоселище", - ідеться у повідомленні.
Зокрема, ворог обстріляв територію Суднобудівного заводу.
Загиблих немає. Одна людина постраждала. Чоловіка госпіталізували до лікарні.