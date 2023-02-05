14 лютого партнери оголосять про кількість танків і терміни їх надання Україні, - Резніков
Про це він сказав під час пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Перелік країн (які планують надати Україні танки – ред.) я поки що не розкриваю, тому що деякі країни ще ухвалюють політичні рішення. Моє відчуття, що 14 лютого, коли буде чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, яке фізично буде не в Рамштайні, а в Брюсселі, можливо, там уже кожна країна оголосить про кількість (танків. – Ред.) і терміни (надання. – Ред.)", – зазначив Резніков.
При цьому міністр уточнив, що про передачу Україні танків уже заявили канадійці, поляки, німці, британці та американці.
Водночас він підкреслив, що спочатку українські танкові екіпажі пройдуть навчання на полігонах у Європі, а вже потім відправляться на поле бою.
Нагадаємо, 4 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив про створення "танкової коаліції" на підтримку України та анонсував надходження значної кількості сучасних західних танків. 14 лютого у штаб-квартирі НАТО пройде окреме засідання Контактної групи з питань оборони України, організоване Сполученими Штатами Америки.