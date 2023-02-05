14 лютого партнери оголосять про кількість танків і терміни їх надання Україні, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України 14 лютого країни-партнери оголосять про кількість танків і терміни їх надання державі.

Про це він сказав під час пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Перелік країн (які планують надати Україні танки – ред.) я поки що не розкриваю, тому що деякі країни ще ухвалюють політичні рішення. Моє відчуття, що 14 лютого, коли буде чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, яке фізично буде не в Рамштайні, а в Брюсселі, можливо, там уже кожна країна оголосить про кількість (танків. – Ред.) і терміни (надання. – Ред.)", – зазначив Резніков.

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При цьому міністр уточнив, що про передачу Україні танків уже заявили канадійці, поляки, німці, британці та американці.

Водночас він підкреслив, що спочатку українські танкові екіпажі пройдуть навчання на полігонах у Європі, а вже потім відправляться на поле бою.

Нагадаємо, 4 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив про створення "танкової коаліції" на підтримку України та анонсував надходження значної кількості сучасних західних танків. 14 лютого у штаб-квартирі НАТО пройде окреме засідання Контактної групи з питань оборони України, організоване Сполученими Штатами Америки.