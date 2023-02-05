Набув чинності закон про надання добровольцям статусу учасника бойових дій

Закон, відповідно до якого отримати статус учасника бойових дій зможуть особи, які після початку повномасштабного вторгнення Росії брали безпосередню участь в обороні України, але не встигли вступити до військових чи правоохоронних формувань, набув чинності.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні набув чинності Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо визнання учасниками бойових дій та особами з інвалідністю внаслідок війни, членами сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України окремих категорій осіб, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, та інших питань" (№ 2864–IX).

Документ опубліковано у парламентському віснику Голос України.

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Норми цього закону дають змогу отримати статус учасника бойових дій тим громадянам, які після початку повномасштабного вторгнення росії брали безпосередню участь в обороні України, проте не встигли вступити до військових чи правоохоронних формувань", - ідеться у дописі.