Нардеп "Голосу" Железняк про заплановані кадрові ротації: "Буданов на місце Резнікова, Резніков на місце Рябікіна, Клименко та Малюк на постійні посади"
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Найближчим часом Верховна Рада призначить Василя Малюка головою СБУ, Ігоря Клименка - головою МВС, Кирила Буданова - міністром оборони, а Олексія Резнікова - міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.
Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Кадрові:
Буданов на місце Резнікова
Резніков на місце Рябікіна
Клименко та Малюк на постійні посади", - повідомив нардеп.