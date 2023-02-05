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Нардеп "Голосу" Железняк про заплановані кадрові ротації: "Буданов на місце Резнікова, Резніков на місце Рябікіна, Клименко та Малюк на постійні посади"

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депутат,вр,рада,верховна
Найближчим часом Верховна Рада призначить Василя Малюка головою СБУ, Ігоря Клименка - головою МВС, Кирила Буданова - міністром оборони, а Олексія Резнікова - міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Кадрові:

Буданов на місце Резнікова

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Резніков на місце Рябікіна

Клименко та Малюк на постійні посади", - повідомив нардеп.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • lammer ya
    Наче байка про квартет
  • 5 копійок
    Круговерть зеленого гівна в природі.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Від перестановки доданків сума ''зеленого непотребу'' незміниться!
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