Фракція "Слуга народу" ухвалила рішення про звільнення зі своїх посад очільника Міноборони Резнікова та Мінстратегпрома Рябікіна, - Безугла

Фракція "Слуга народу" ухвалила рішення про звільнення зі своїх посад міністра оборони України Олексія Резнікова та міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила народний депутат Мар'яна Безугла.

Також, за її словами, на голосування у парламенті буде винесено кандидатури голови СБУ та міністра внутрішніх справ.

"Пройшло закрите засідання фракції Слуга Народу. Без деталей: безпекова ситуація в Україні, дії рф, обмеження виїзду за кордон, робота фракції в 2023 році, кадрові ротації в Уряді. МОУ і Мінстратегпром звільняємо. Подаються на постійних керівники СБУ та МВС", - написала вона.

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