Вручення підозр представникам Міноборони не стосуються системи харчових закупівель, - Резніков
Про це він сказав на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні мені не відомо жодного факту вручення підозри комусь і тим паче застосування запобіжного заходу по затриманню щодо будь-якого чиновника Міністерства оборони, пов'язаного із системою закупівлі харчування, з тими контрактами, які стали предметом дослідження журналіста пана Юрія Ніколова", - підкреслив Резніков.
За його словами, факти вручення підозр представникам Міноборони не стосуються системи харчових закупівель.
Водночас, відповідаючи на запитання щодо роботи колишнього директора Департаменту державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького, міністр сказав, що у липні минулого року призначив аудит роботи цього департаменту з усіх питань. За його словами, коли надійшли проміжні висновки аудиту в грудні, Хмельницького було відсторонено від посади.
"Він (Хмельницький - ред.) був за моїм письмовим зверненням ще влітку направлений до СБУ на проходження поліграфа. І я отримав відповідні висновки цієї експертизи. Тому це і було підставою для відсторонення і прийняття подальших управлінських рішень. Надалі він був звільнений", - підкреслив Резніков.
Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.
Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.
Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.
Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.
Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.
НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.