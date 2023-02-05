Зеленський: Євросоюз готовий підтримати Україну постачанням електрики

За підсумками цього тижня ми маємо деякі важливі домовленості з партнерами для енергетики, зокрема, Євросоюз готовий підтримати Україну постачанням електрики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні наприкінці 347-го дня повномасштабної війни сказав Президент України Володимир Зеленський.

"За підсумками цього тижня ми маємо деякі важливі домовленості з партнерами для енергетики. Зокрема, Євросоюз готовий підтримати Україну постачанням електрики. Дякую партнерам за це. Нарощуємо співпрацю і в постачанні енергообладнання. Також маємо надзвичайно успішні приклади в енергоощадних ініціативах.

Наприклад, тільки за один цей тиждень люди вже отримали перший мільйон LED-ламп в обмін на енерговитратні лампи розжарювання. Понад 800 тисяч заявок за цією програмою вже є в "Дії", тобто це максимально зручно.

Коли ми повністю реалізуємо програму – а це 30 мільйонів LED-ламп, – це дасть помітну економію споживання. Я дякую пані Президентці Єврокомісії, пані Урсулі фон дер Ляєн, за підтримку цієї ініціативи", - підкреслив Зеленський.

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