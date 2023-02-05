Буданов стане керівником Міноборони, Резніков очолить Мінстратегпром, а Малюк та Клименко очолять СБУ та МВС, - Арахамія
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Арахамія зазначив: "Війна диктує кадрову політику. Час і обставини потребують посилення та перегрупування. Це відбувається зараз і буде відбуватися в майбутньому. Тому:
Олексій Резніков у рамках уряду переводиться на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва, що абсолютно логічно, враховуючи його експертизу по "Рамштайну" й необхідність "підняти" Міністерство, яке повинно робити більше.
Генерал-майор Кирило Буданов очолить Міністерство оборони, що абсолютно логічно для воєнного часу.
МВС - Ігор Клименко.
СБУ - Василь Малюк.
Логіка та сама. Силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики.
Ворог готується наступати. Ми готуємося захищатися й повертати своє".