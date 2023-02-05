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Буданов стане керівником Міноборони, Резніков очолить Мінстратегпром, а Малюк та Клименко очолять СБУ та МВС, - Арахамія

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буданов,резніков
Керівник фракції "Слуга народу" Давід Арахамія оприлюднив результати засідання фракції по кадрових питаннях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Арахамія зазначив: "Війна диктує кадрову політику. Час і обставини потребують посилення та перегрупування. Це відбувається зараз і буде відбуватися в майбутньому. Тому:

Олексій Резніков у рамках уряду переводиться на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва, що абсолютно логічно, враховуючи його експертизу по "Рамштайну" й необхідність "підняти" Міністерство, яке повинно робити більше.

Генерал-майор Кирило Буданов очолить Міністерство оборони, що абсолютно логічно для воєнного часу.

МВС - Ігор Клименко.

СБУ - Василь Малюк.

Логіка та сама. Силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики.

Ворог готується наступати. Ми готуємося захищатися й повертати своє".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія на фракції підтвердив заміну Резнікова на Буданова, - ЗМІ

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • YuWolfus Without-any-boss sheep
    Блогер Буданов? Той, якого помічник нахабний та змосковлений Гогашвілі?...
  • corporal Akkerman
    ПЕРЕСТАНОВКА кроватей в публичном доме...
    ***** ТЕ ЖЕ САМЫЕ...
  • 18c49ed2
    А почему Резников не под следствие и в СИЗО?
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