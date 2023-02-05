Буданов стане керівником Міноборони, Резніков очолить Мінстратегпром, а Малюк та Клименко очолять СБУ та МВС, - Арахамія

Керівник фракції "Слуга народу" Давід Арахамія оприлюднив результати засідання фракції по кадрових питаннях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Арахамія зазначив: "Війна диктує кадрову політику. Час і обставини потребують посилення та перегрупування. Це відбувається зараз і буде відбуватися в майбутньому. Тому:



Олексій Резніков у рамках уряду переводиться на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва, що абсолютно логічно, враховуючи його експертизу по "Рамштайну" й необхідність "підняти" Міністерство, яке повинно робити більше.



Генерал-майор Кирило Буданов очолить Міністерство оборони, що абсолютно логічно для воєнного часу.



МВС - Ігор Клименко.



СБУ - Василь Малюк.



Логіка та сама. Силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики.



Ворог готується наступати. Ми готуємося захищатися й повертати своє".

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