Папа Римський Франциск заявив, що готовий зустрітися із Зеленським та Путіним
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Папа Римський Франциск запевнив, що він готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Rai News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Я відкритий для зустрічі з обома президентами - Україною та Росією", - заявив понтифік у ході пресконференції.
Він також додав, що досі не відвідав Київ, оскільки зараз ще немає можливості приїхати до Москви. Але Папа зазначив, що просить про діалог.