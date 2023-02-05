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Папа Римський Франциск заявив, що готовий зустрітися із Зеленським та Путіним

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Папа Римський Франциск запевнив, що він готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Rai News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Я відкритий для зустрічі з обома президентами - Україною та Росією", - заявив понтифік у ході пресконференції.

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Він також додав, що досі не відвідав Київ, оскільки зараз ще немає можливості приїхати до Москви. Але Папа зазначив, що просить про діалог.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    Когда бункерного нациста будут отпевать, тогда и встретитесь. В чем проблема?
  • piligrim
    відвезіть його в Бахмут... най помолиться там за мир...
  • Urs
    парабеллум дать?
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