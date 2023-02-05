Папа Римський Франциск заявив, що готовий зустрітися із Зеленським та Путіним

Папа Римський Франциск запевнив, що він готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Rai News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Я відкритий для зустрічі з обома президентами - Україною та Росією", - заявив понтифік у ході пресконференції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Папа Франциск уперше зустрівся з очільниками та представниками українських Церков і релігійних організацій

Він також додав, що досі не відвідав Київ, оскільки зараз ще немає можливості приїхати до Москви. Але Папа зазначив, що просить про діалог.