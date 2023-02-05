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Дуже тяжко на Донеччині - запеклі бої. Окупанти хочуть зробити в лютому щось символічне, - Зеленський

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зеленський
На Донеччині наразі дуже тяжко - тривають запеклі бої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні наприкінці 347-го дня повномасштабної війни сказав Президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив: "Окремо щодо фронту. Вже є багато повідомлень про те, що окупанти хочуть зробити в лютому щось символічне. Спробувати відігратися за їхні торішні поразки. Ми бачимо цей збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі.

Дуже тяжко на Донеччині – запеклі бої. Але хоч би як було тяжко та хоч би яким був тиск, ми маємо вистояти. Маємо використовувати й використовуємо кожен день і кожен тиждень, щоб посилювати наш захист на фронті, щоб зміцнювати наші міжнародні позиції, щоб збільшувати тиск на Росію й давати нашим людям нові можливості пройти цей важкий час.

У нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися й перемогти".

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • CrossFirenko
    Цікаво, хто йому сказав, що робота презедента полягає у випуску двох-трьох відосиків на день? Чи він просто зайнявся тим єдиним, що вміє. Повторяти тексти перед знімальною групою.
  • Валентина Саюн 3d182c14
    А у вас,бо з такими клоунади не до Перемоги ідуть, а до корита. Замість покарання за грабунок надають іншу посаду. Тільки зелене болото може приписувати правдиві слова кацапам,а собі Перемоги
  • Виктор Дийнега
    Как легко отличить ждуна хрюського мира от украинца. По приоритетам - Главным приоритетом ждунов является свержение Зеленского. У патриотов приритетом является победа Украины.
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