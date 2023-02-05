Дуже тяжко на Донеччині - запеклі бої. Окупанти хочуть зробити в лютому щось символічне, - Зеленський

На Донеччині наразі дуже тяжко - тривають запеклі бої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні наприкінці 347-го дня повномасштабної війни сказав Президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив: "Окремо щодо фронту. Вже є багато повідомлень про те, що окупанти хочуть зробити в лютому щось символічне. Спробувати відігратися за їхні торішні поразки. Ми бачимо цей збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі.

Дуже тяжко на Донеччині – запеклі бої. Але хоч би як було тяжко та хоч би яким був тиск, ми маємо вистояти. Маємо використовувати й використовуємо кожен день і кожен тиждень, щоб посилювати наш захист на фронті, щоб зміцнювати наші міжнародні позиції, щоб збільшувати тиск на Росію й давати нашим людям нові можливості пройти цей важкий час.

У нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися й перемогти".

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