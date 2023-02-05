У Мелітополі російські окупанти почали приходити з обшуками до вчителів: забирають гаджети, щоб не проводили онлайн уроки за українською програмою, - мер Федоров

Російські окупанти у захопленому Мелітополі Запорізької області тероризують учителів шкіл.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону 5 лютого, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Наразі вони почали з обшуками приходити до вчителів та освітян і забирати всі гаджети. Вони бояться, що ті, хто знаходяться на тимчасово окупованій території, онлайн проводять уроки за нашою українською програмою", – розповів він.



За словами Федорова, росіяни намагаються змусити українських педагогів навчати дітей за російською програмою, але ніхто з учителів цього не робить.

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"Із 22 шкіл сьогодні росіяни хочуть, щоб хоч якось функціонувало лише 10. Перше, немає учнів, які б погодилися ходити в цю школу, друге, немає достатньої кількості вчителів", – сказав він.



За словами мера, у місті перебуває 2900 педагогів, на співпрацю з ворогом погодилося менше ніж 300. Він додав, що стали "колабораціоністами" переважно технічні працівники, наприклад, двірники.



"Учителі майже не погодилися. Жоден директор школи, директор дитячого садка не погодився співпрацювати з ворогом. Тож сьогодні немає освітнього простору, а є рашистська пропаганда. Вони змушують наших дітей співати гімн Росії, у дитячих садочках малювати листа якомусь російському солдату", – заявив Федоров.