Через снігопад у Києві комунальники працюють у посиленому режимі, - КМДА

У неділю, 5 лютого, негода та сильний снігопад накрили Київ, через це столичні комунальники працюють у посиленому режимі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА в телеграмі.

Як розповіли у відомстві, на вулицях міста задіяно 168 одиниць спецтехніки. Окрім цього 288 працівників у складі 38 бригад очищають вузькі тротуари, пішохідні переходи, сходи та острівці безпеки.

"Просимо водіїв враховувати погодні умови та без нагальної потреби не виїжджати на власних авто, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки і не створювати заторів", – сказано в повідомленні.

Мерія Києва закликала водіїв утриматись від поїздок на авто під час негоди та бути обережними й уважними на дорогах, а також не паркувати автівки там, де вони заважатимуть роботі снігоприбиральної техніки – вздовж доріг і проїздів.

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