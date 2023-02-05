Усі військові об’єкти РФ, зокрема командні центри у Москві - законні цілі для України, - Веніславський

Усі військові об’єкти, з яких Росія веде війну проти України, є для України законними цілями.

Про це в інтерв'ю Bild, що вийшло 4 лютого, заявив Федір Веніславський – нардеп від "Слуги народу" і представник президента Володимира Зеленського у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

Веніславський назвав "ідеєю з паралельного світу" думку деяких західних експертів, ніби Україна має зобов'язатися не застосовувати свої військові технології на території РФ.



Він наголосив, що Росія атакує українські міста зі своєї території, а також із території Білорусі.



"Чи є місця, де Росія зберігає свої ракети, законними військовими об'єктами? Звичайно", – додав Веніславський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підтверджених фактів зловживань чи перепродажів зброї Україною немає, - Веніславський

Журналіст Bild уточнив, чи стосуються Москви його слова про те, що всі російські військові об'єкти є законними цілями для України. Веніславський відповів, що "будь-який командний центр у російській столиці є законною військовою ціллю". Він не бачить причин для атакування таких об'єктів, але наголошує – рішення залежить від військово-політичного керівництва України.



За його словами, "що менш рішучі наші союзники, то більше гине мирних громадян в Україні".