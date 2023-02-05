Відомі норвезькі біатлоністи засудили наміри повернути росіян до змагань: "МОК знову і знову показує, що постійно робить неправильний вибір"

Відомі норвезькі біатлоністи публічно висловилися проти можливого повернення російських та білоруських спортсменів на міжнародну арену, допоки війна в Україні триває.

Про це повідомляють норвезькі видання VG.no та Nettavisen, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Це зовсім непотрібна дискусія - відповідь лише одна: норвезькі біатлоністи проти повернення росіян на змагання", - такими словами спортивні зірки Норвегії Йоханнес Бьо, Тар'єй Бьо, Інгрід-Ланнмарк Тандреволл і Стурла Легрейд засудили ініціативу МОК.



Бьо заявив, що тему повернення росіян та білорусів на Олімпіаду навіть не варто порушувати.

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"Якщо МОК влаштує голосування серед спортсменів, то, гадаю, більшість проголосують проти. МОК знову і знову показує, що постійно робить неправильний вибір. Росія - фінансово сильна держава, тому прикро, що це дається взнаки", - додав Тар'єю Бьо в інтерв'ю Nettavisen.

Він підкреслив, що це дуже дивно, бо всі мають слідувати своїм відчуттям, логіці, повазі та здоровому глузду щодо того, що важливо у цьому світі.

"Війну не можна перемогти набором правил. Тому повинна бути 100% підтримка того, що усунення спортсменів цих країн має продовжуватися", - заявив спортсмен.

Біатлоністи підкреслили, що були дуже здивовані, що так багато людей виступають за те, щоб Росія знову могла брати участь у змаганнях. Крім того, дивування викликало те, що МОК був за таке рішення.

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"Це найбільше дивує. Несподівано, наскільки це рішення є політизованим і як багато визначають гроші. Мабуть, я була дуже наївною раніше, думаючи, що це не так. Дуже наївно розділяти спорт і політику, принаймні, коли ви бачите, як Росія використовує спорт для залучення підтримки. Я думаю, що якщо ми повернемо їх, це може надіслати неправильні сигнали", - сказала Інгрід-Ланнмарк Тандреволл у коментарі VG.