Блінкен та керівник МЗС Австрії Шалленберг 6 лютого обговорять допомогу Україні

Федеральний міністр Австрії з європейських та міжнародних справ Александер Шалленберг у понеділок проведе зустріч у Вашингтоні з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої, зокрема, йтиметься про подальшу підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Austria Presse Agentur.

"Як заявили в МЗС, зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном має бути присвячена подальшій підтримці України та повній солідарності з країною, яка зазнала нападу з боку росії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, глави зовнішньополітичних відомств США та Австрії обговорять "наслідки російської агресивної війни для європейської та міжнародної архітектури безпеки, а також спільні зусилля Австрії та США для безпеки та стабільності країн Західних Балкан".

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Напередодні американського візиту Шалленберга в австрійському МЗС наголосили, що своєю агресивною війною проти України росія зневажає міжнародний порядок і міжнародне право. У цьому зв'язку було наголошено на цінностях, які пов’язують Європу і США.

"Чим жорсткіше геополітичне середовище, тим важливішою є трансатлантична згуртованість. Мій візит слугує саме цій меті: він робить трансатлантичний простір знову трохи меншим у політичному, економічному та людському вимірах. Верховенство права, демократія та права людини формують непорушне ядро нашого стратегічного партнерства", - заявив Шалленберг.

За його словами, трансатлантичний альянс є "одним із наріжних каменів австрійської зовнішньої політики", тому тісні зв’язки зі США мають і надалі зміцнюватися - "як політично, так і економічно".

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