Європейський суд з прав людини наразі розглядає вісім міждержавних справ проти РФ

Європейський суд з прав людини розглядає вісім міждержавних справ проти Російської Федерації, ще у провадженні суду перебуває понад 16,700 індивідуальних заяв проти РФ.

Про це повідомила уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наразі ЄСПЛ розглядає вісім міждержавних справ проти агресора: Грузія п. Росії (II) (щодо справедливої сатисфакції), Грузія п. Росії (IV), Україна п. Росії (щодо Криму) - справа вже розглядається по суті, Україна та Нідерланди проти Росії - з 25 січня 2023 вже стадія розгляду по суті, Україна п. Росії (VIII) - позов щодо захоплення моряків, Україна п. Росії (IX) - щодо політики ліквідації опонентів на території держав- членів Ради Європи, Україна п. Росії (X) - щодо повномасштабного вторгнення та Росія v. України - позов по суті про російську версію агресії проти нашої держави", - підкреслила Сокоренко.

Вона додала, що "на початок лютого 2023 в провадженні ЄСПЛ перебуває понад 16,700 індивідуальних заяв проти РФ".

"03.02.2023 ЄСПЛ ще раз наголосив, що розгляд справ проти РФ не зупиниться та пояснив процедурні моменти", - наолосила Сокоренко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія добровільно не виконуватиме рішення ЄСПЛ, тому наразі напрацьовується компенсаційний механізм, - уповноважена у справах Суду Сокоренко

Зокрема, як зауважила Уповноважена у справах ЄСПЛ, суд має компетенцію розглядати справи щодо дій\бездіяльності, які мали місце до 16 вересня 2022 року, тобто дати, коли Росія перестала бути стороною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Також - посада судді ЄСПЛ від Росії скасована, а для розгляду справ призначатиметься суддя ad hoc з числа діючих суддів.

Окрім того, за словами Сокоренко, ЄСПЛ може продовжувати розгляд заяв, навіть якщо російська влада не співпрацює з судом.

"Саме з таких міркувань ЄСПЛ уже виніс ряд важливих рішень, серед яких - рішення про прийнятність справи "Україна та Нідерланди проти Росії" щодо захоплення в 2014 році частини Донецької та Луганської областей", - зазначила Сокоренко.

Вона також зауважила, що відмова Росії від участі у розгляді справ не означає автоматичного прийняття судом скарг заявника - вимога надання доказів для підтвердження того, що відповідний позов юридично та фактично обгрунтований, залишається.

"2023 рік буде особливо активний на розгляд справ проти агресора, тому ще багато роботи попереду", - підкреслила Сокоренко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 18 держав-членів Ради Європи заявили про намір долучитися до справи "Україна проти Росії" у ЄСПЛ

Як повідомлялося, Європейський суд з прав людини визнав прийнятною до розгляду міждержавну справу "Україна та Нідерланди проти Росії".

Таким чином, ЄСПЛ переходить до розгляду по суті справи, яка стосується масових та систематичних порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей; викрадення та спроб незаконного вивезення дітей-сиріт з Донецької та Луганської областей на територію РФ у 2014 році; збиття літака рейсу MH17.

У 2020 році три міждержавні справи: "Україна проти Росії (щодо Східної України)" за заявою № 8019/16, яка стосується масових та систематичних порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей; "Україна проти Росії" за заявою № 43800/14 щодо викрадення та спроб незаконного вивезення дітей-сиріт з Донецької та Луганської областей на територію Російської Федерації у 2014 році; "Нідерланди проти Росії" за заявою № 28525/20 щодо збиття літака рейсу MH17 - було об'єднано в одну.