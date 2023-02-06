Будь-яка підтримка агресії Росії є "червоною лінією", для церкви особливо, - МЗС Естонії - керівництву православної церкви

МВС Естонії нагадало митрополиту Естонської православної церкви Євгену, що будь-яка підтримка російської агресії проти України є "червоною лінією".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише EER.ee.

Видання повідомляє, що митрополит ЕПЦ Московського патріархату Євген (є громадянином Росії) був викликаний на співбесіду до Міністерства внутрішніх справ у зв'язку з тим, що він оголосив про проведення "молебну за мир" за два дні до річниці нападу Росії на Україну і тим, що у молебні передбачалася участь представників проросійських політичних сил Естонії.

Віцеканцлер МВС Райво Кюйт повідомив журналістам, що темами бесіди з митрополитом були "червоні лінії", якими у міністерстві вважають "будь-яку вербальну чи невербальну підтримку російської агресії проти України" та елементи "політичної агітації з боку релігійних організацій".

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Позиція ЕПЦ викликала обурення у естонських політиків, які запропонували у разі повторення подібних дій позбавити митрополита Євгена посвідки на проживання.

Після цього молебень про мир було скасовано, а ЕПЦ МП випустила заяву, що "церква стала жертвою політичної провокації". Також у ньому наголошується, що ЕПЦ "не бере участі в політиці і не завжди може оцінити політичні наслідки та політичну діяльність деяких безвідповідальних діячів".

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