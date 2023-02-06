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Зеленський анонсував рішення та переговори, які дадуть Україні більше підтримки та зброї

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зеленський
Президент України Володимир Зеленський анонсував рішення та переговори, які дадуть Україні більше міжнародної підтримки та зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про  це він заявив у своєму зверненні.

"Вже почалася наша підготовка до подій нового тижня – він може стати доволі вагомим. Готуємо рішення, переговори, які мають посилити наших воїнів, які мають дати Україні більше міжнародної підтримки, більше зброї", - сказав Президент.

Він додав, що заплановані як публічні, так і непублічні формати роботи.

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
  • Amber
    Штучно робити із Зе позитивного персонажа,
    було великою помилкою заходу. 😕
    Зараз поступово випливають деталі його мародерства, таємних переговорів з путлєром, а за цим піде хвиля розчарування на заході. 😠Тому важливо донести, що Зе - це не Україна !!
    За всі часи незалежності , в таких масштабах Украіну ще не грабували 😡

  • Алекс Мышкевич
    урод !

    за що дадуть ?
    за золоті яйці рєзнікова?
    чи за призначення шпигуна та балабола буданова міністом оборони ?
    ЗЄ-льонські вже зовсім з катушок поїхали ?
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