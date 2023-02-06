Зеленський анонсував рішення та переговори, які дадуть Україні більше підтримки та зброї

Президент України Володимир Зеленський анонсував рішення та переговори, які дадуть Україні більше міжнародної підтримки та зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму зверненні.

"Вже почалася наша підготовка до подій нового тижня – він може стати доволі вагомим. Готуємо рішення, переговори, які мають посилити наших воїнів, які мають дати Україні більше міжнародної підтримки, більше зброї", - сказав Президент.

Він додав, що заплановані як публічні, так і непублічні формати роботи.

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