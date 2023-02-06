Протягом 5 лютого авіація та артилерія ЗСУ вразили 11 районів скупчення ворога та склад боєприпасів, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російським окупантам протягом 5 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів".