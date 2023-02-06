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Протягом 5 лютого авіація та артилерія ЗСУ вразили 11 районів скупчення ворога та склад боєприпасів, - Генштаб

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Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російським окупантам протягом 5 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ протягом 4 лютого уразили 5 районів зосередження окупантів, пункт управління, ЗРК та склад, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Amber
    Молодці !!
    Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️

  • Alfa Alpha
    Как я понимаю, сейчас эффективно в основном работает штурмовая авиация с очень малых высот. Это "Грачи" и вертолёты. Вертолёты бьют "на авось", "Грачи" рискуют больше, но не на 100% своих возможностей. Для такой тактики, на данный момент Ф-16 бесполезны. В данной ситуации (как я уже неоднократно писал) очень помогли бы наши А-10. Почему?
    1) Хорошо работает на реально низких высотах. Не будем забывать о кацапском разведчике (типа Авакс) в небе Беларуси, который тут же может засечь Ф-16, потому что для эффективного использования самолётам Ф-16 с их умными бомбами нужна высота.
    2) Может нести ракеты HARM и с низких высот предварительно обработать ими ПВО зоны поражения.
    3) Может работать, как в одиночку, так и в паре, когда Ф-16 эффективно работают, как минимум по 5 штук (такова работа системы).
    4) Не требует (как Ф-16) нахождения системы Авакс по близости, равно как связи со спутниками (такова работа системы).
    5) Неприхотлив к состоянию ВПП
    6) Невероятно живуч в бою.
    7) Сравнительно не дорогой и произведён в больших количествах.
    8) Сравнительно лёгок и быстр в обучении пилотов, так как прост в эксплуатации.
    9) Очень мощное и уникальное вооружение именно для поддержки пехоты.
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    Наткнулся в Ю-тюбе на видео под нитригующим названием:
    NATO A-10 Thunderbolt Fighter Jets Arrive At The Border Between Ukraine And Poland.

    https://www.youtube.com/watch?v=XbsXdyLDXO8

    А-10 блока NATO прибывают на границу Польши и Украины.
    Правда подтверждения это инфы в ролике не заметил. Просто работа А-10 и обслуживающего персонала.
    Как то так.
  • три - пятнадцать
    хлопці діло роблять, хто би тут і шо не казав....
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