Протягом 5 лютого авіація та артилерія ЗСУ вразили 11 районів скупчення ворога та склад боєприпасів, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російським окупантам протягом 5 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ протягом 4 лютого уразили 5 районів зосередження окупантів, пункт управління, ЗРК та склад, - Генштаб