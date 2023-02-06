Росія може розпочати новий наступ протягом 10 днів, - Financial Times

Новий повномасштабний наступ Росії в Україні може розпочатися протягом десяти днів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За словами неназваного радника української армії, українські військові отримали "дуже надійні розвіддані про наміри" Росії знову розпочати атаку.

Він додав, що такий наступ може відбутися протягом десяти днів.

Аналітики видання вважають, що ймовірним місцем для нового російського нападу є західна частина Луганської області в районі Кремінної та Лимана - міст, відбитих українськими військами під час контрнаступу минулої осені.

За словами місцевих чиновників та західних аналітиків, Росія вже кілька тижнів збирає сили на цьому напрямі.

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