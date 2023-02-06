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Україна звернулась до спонсорів Олімпіади про недопущення росіян на міжнародні змагання, - Зеленський

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мок,олімпіада
Представникам російської федерації не місце на Олімпіаді та в інших міжнародних спортивних турнірах.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Продовжуємо дипломатичний марафон для того, щоб не допустити використання кремлем світового спорту та Олімпійського руху для своєї пропаганди. Представникам держави-терориста на місце на Олімпіаді та міжнародних турнірах", - сказав Президент.

Він додав, що Україна вже звернулась до великих міжнародних компаній, які найбільше підтримують Міжнародний олімпійський комітет, з відповідними листами.

"Це великі міжнародні компанії, які точно зацікавлені в тому, щоб їхню репутацію, підтримку, не використовували заради пропаганди війни", - розповів Зеленський.

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    слова-паразіти лізуть тільки з людей-паразітив...
  • три - пятнадцать
    за бубою резніков...
    - марафон так марафон всюди!
  • Влад Казарецький 1e9f0fb9
    Хто цей текст йому підсунув?
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