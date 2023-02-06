Україна звернулась до спонсорів Олімпіади про недопущення росіян на міжнародні змагання, - Зеленський

Представникам російської федерації не місце на Олімпіаді та в інших міжнародних спортивних турнірах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Продовжуємо дипломатичний марафон для того, щоб не допустити використання кремлем світового спорту та Олімпійського руху для своєї пропаганди. Представникам держави-терориста на місце на Олімпіаді та міжнародних турнірах", - сказав Президент.

Він додав, що Україна вже звернулась до великих міжнародних компаній, які найбільше підтримують Міжнародний олімпійський комітет, з відповідними листами.

"Це великі міжнародні компанії, які точно зацікавлені в тому, щоб їхню репутацію, підтримку, не використовували заради пропаганди війни", - розповів Зеленський.

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