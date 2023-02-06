В Енергодарі склалася критична ситуація: фактично немає опалення та гарячої води, - мер Орлов

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області склалася критична ситуація з опаленням та постачанням гарячої води, температура у житлових помешканнях не перевищує 10-15 градусів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов в ефірі телемарафону.

"Ситуація в Енергодарі залишається критичною, бо в місті фактично немає опалення, оскільки ворог не дає запустити жоден з енергоблоків Запорізької АЕС. Іншого джерела для забезпечення централізованого опалення у нас немає. Гарячої води також немає. В оселях 10-15 градусів. У місті залишаються 15 тис. мешканців", - йдеться в повідомленні.

За словами Орлова, останнім часом у місті почастішали випадки викрадення окупантами працівників АЕС.

"За останній тиждень почастішали випадки викрадень працівників атомної станції, які не погоджуються підписувати контракти з фейковою компанією від "Росатому". Останні 2-3 дні таких випадків стало більше", – розповів мер.

Також читайте: Російські загарбники продовжують блокаду Енергодару, - Центр національного спротиву