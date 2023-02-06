6 лютого в Києві, Київській та Дніпропетровській областях діятимуть графіки стабілізаційних відключень, - ДТЕК

У понеділок, 6 лютого, у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуватимуться графіки стабілізаційних відключень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що "Укренерго" надав нові обмеження споживання електроенергії на наступний день (6 лютого) із 06:00 по 24:00:

Київ (1152 МВт)

Київщина (833 МВт)

Дніпропетровщина (1422 МВт)

Такі ліміти дозволяють протягом дня застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

"На жаль, внаслідок аварії на підстанції "Укренерго", на Одещині все ще складна ситуація зі світлом", - додали в ДТЕК.

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