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Найбільший атомний підводний човен РФ "Дмитро Донський" виведено з бойового складу і відправлено на утилізацію

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З бойового складу військово-морського флоту Росії виведено важкий атомний підводний ракетний крейсер стратегічного призначення "Дмитро Донський".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Комерсантъ".

Повідомляється, що "Дмитро Донський" чекатиме на утилізацію на військово-морській базі в Сєвєродвінську з двома іншими підводними човнами такого ж проєкту (941).

Підводний човен "Дмитро Донський" був включений до бойового складу флоту в 1980 році в межах проєкту 941. За водотоннажністю він є найбільшим у світі — 48 тис. тонн. Якийсь час підводний човен був найбільшим за розмірами (172 м завдовжки і 23 мм завширшки), але тепер таким вважається підводний човен "Бєлгород".

Інформація про плани щодо виведення "Дмитра Донського" зі складу ВМФ РФ з'явилася влітку 2022 року.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Металлолом отправился по адресу
  • Саша Пончик
    Да и буй с ним.
  • Garry Grant
    Лайно пішло на добриво. До речі, хіба так важко було найти фото саме цієї калоші,про яку йде мова?
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