Путін намагається уникати ухвалення ризикованих рішень, - ISW

Кроки президента РФ Володимира Путіна щодо України вказують на ймовірну невідповідність між його максималістськими цілями та його готовністю ухвалювати ризиковані рішення, необхідні для їхнього досягнення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку експертів ISW, він, імовірно, виходив з помилкового припущення, що російські війська можуть змусити Україну капітулювати без значних військових жертв, і розглядав російське вторгнення як обмежений і прийнятний ризик.

Російські спецслужби, як повідомляється, чекали на крах українських збройних сил, а кремлівські пропагандисти заздалегідь опублікували завчасно написану статтю, яка вихваляє "перемогу" Росії 26 лютого 2022 року.

Низка економічних кроків уряду РФ свідчить про те, що російський диктатор та його команда помилково вважали, що Захід не піде на серйозні витрати через його вторгнення.

Провал наступу на Київ змусив Путіна зіштовхнутися зі складними рішеннями. Але президент РФ, як і раніше, неохоче віддає накази про складні зміни в російських збройних силах і суспільстві, які, ймовірно, необхідні для "порятунку" його війни.

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