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Путін намагається уникати ухвалення ризикованих рішень, - ISW

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путін
Кроки президента РФ Володимира Путіна щодо України вказують на ймовірну невідповідність між його максималістськими цілями та його готовністю ухвалювати ризиковані рішення, необхідні для їхнього досягнення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку експертів ISW, він, імовірно, виходив з помилкового припущення, що російські війська можуть змусити Україну капітулювати без значних військових жертв, і розглядав російське вторгнення як обмежений і прийнятний ризик.

Російські спецслужби, як повідомляється, чекали на крах українських збройних сил, а кремлівські пропагандисти заздалегідь опублікували завчасно написану статтю, яка вихваляє "перемогу" Росії 26 лютого 2022 року.

Низка економічних кроків уряду РФ свідчить про те, що російський диктатор та його команда помилково вважали, що Захід не піде на серйозні витрати через його вторгнення.

Провал наступу на Київ змусив Путіна зіштовхнутися зі складними рішеннями. Але президент РФ, як і раніше, неохоче віддає накази про складні зміни в російських збройних силах і суспільстві, які, ймовірно, необхідні для "порятунку" його війни.

Також читайте: Путін не готовий до затяжної війни в Україні, як і до ядерного удару, - ISW

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Дмитрий 297cdebe
    Почему чепуха?
    Х-ло полез вообще ничего не предусмотрев

    Придворные холуи убедили его в "3 днях"
    Он думал будет вроде Крыма
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Нехай застрелиться! Звільнить себе від прийняття ''ризикованих рішень'', а світ від одної проблеми!
  • Garry Grant
    А что,уже взяли?
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