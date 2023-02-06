Окупанти облаштували в дитячій лікарні у Василівці на Запоріжжі шпиталь для поранених військових РФ, - Генштаб
5012
У Василівці на Запоріжжі окупанти облаштували місцеву дитячу лікарню під військовий шпиталь для поранених військовослужбовців Російської Федерації
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 6 лютого щодо російського вторгнення.
"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в населеному пункті Василівка Запорізької області окупанти облаштували місцеву дитячу лікарню під військовий шпиталь для поранених військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. Прийом дітей до лікарні припинено", - йдеться в повідомленні.