Окупанти облаштували в дитячій лікарні у Василівці на Запоріжжі шпиталь для поранених військових РФ, - Генштаб

У Василівці на Запоріжжі окупанти облаштували місцеву дитячу лікарню під військовий шпиталь для поранених військовослужбовців Російської Федерації

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 6 лютого щодо російського вторгнення.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в населеному пункті Василівка Запорізької області окупанти облаштували місцеву дитячу лікарню під військовий шпиталь для поранених військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. Прийом дітей до лікарні припинено", - йдеться в повідомленні.

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