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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 132 160 осіб (+870 за добу), 3231 танк, 2231 артсистема, 6415 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 6 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 132 160 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 132 160 (+870) осіб ліквідовано,
  • танків - 3231 (+11) од,
  • бойових броньованих машин - 6415 (+10) од,
  • артилерійських систем - 2231 (+5) од,
  • РСЗВ - 461 (+1) од,
  • засоби ППО - 227 (+0) од,
  • літаків - 294 (+0) од,
  • гелікоптерів - 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1958 (+0),
  • крилаті ракети - 796 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5104 (+13) од,
  • спеціальна техніка - 203 (+0).

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 131 290 осіб (+700 за добу), 3220 танків, 2226 артсистем, 6405 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 132 160 осіб (+870 за добу), 3231 танк, 2231 артсистема, 6415 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Як доба так і мінус батальйон кацапні.
  • vuiko dobrui
    Супер !!! Слава Україні !!! Героям Слава !!! Смерть кацапам-окупантам !!!
  • Qq Qqq f1a4586b
    40 одиниць техніки і майже 900 чумардосві! Порадували танчики. Слава ЗСУ!!!
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