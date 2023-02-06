Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 132 160 осіб (+870 за добу), 3231 танк, 2231 артсистема, 6415 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 6 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 132 160 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 132 160 (+870) осіб ліквідовано,
- танків - 3231 (+11) од,
- бойових броньованих машин - 6415 (+10) од,
- артилерійських систем - 2231 (+5) од,
- РСЗВ - 461 (+1) од,
- засоби ППО - 227 (+0) од,
- літаків - 294 (+0) од,
- гелікоптерів - 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1958 (+0),
- крилаті ракети - 796 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5104 (+13) од,
- спеціальна техніка - 203 (+0).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.